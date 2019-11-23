Ирина Жук: Мы счастливы, мы идем в финал - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 09:28Фигурное катаниеНечаев Юрий

Ирина Жук: Мы счастливы, мы идем в финал

Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры российского дуэта Александра Степанова и Иван Букин, поделились впечатлениями от выступления подопечных на Гран-при в Японии.

«Мы очень рады за ребят, мы отобрались в финал с учетом тяжелой подготовки, ведь участие в Гран-при вообще было под вопросом из-за травмы спины у Саши. Но они в очередной раз показали свой несгибаемый характер. Они стали настоящими профессионалами, и мы гордимся ими. Мы счастливы, мы идем в финал», - цитирует Жук ТАСС.

«Это хорошо, что ребята не полностью довольны прокатами - не было бы ошибок, судьи судили бы каждый элемент на «плюс пять». Мы довольны и нашими дебютантами Софьей Шевченко и Игорем Еременко. Они не дрогнули в условиях серьезной конкуренции, прокатались музыкально и на характере», - добавил Свинин.

Напомним, Степанова и Букин стали вторыми на заключительном этапе серии в Саппоро, показав лучший результат в карьере по сумме программ (208,81).

Второй российский дуэт, Шевченко и Еременко, стали в Саппоро седьмыми (178,08).

Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:53 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Поветкин и Хантер определят претендента на титульный бой по версии WBA
Крал вытащил на Евро-2020 Чехию, а Влашич – Хорватию Итоги отборочного раунда чемпионата Европы для легионеров из РПЛ. 21.11.2019 16:30 Футбол Зибрак Артем
Криштиану Роналду: «Локомотив» играет в антифутбол. Не люблю такие команды Один из лучших футболистов мира, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии дал интервью изданию France Football. 22.11.2019 23:00 Футбол Туманов Дмитрий
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Кудряшов сразится с Пейсаром в Красноярске Евгений Тищенко: Лебедев после боя с Мчуну он может попасть в топ-5 рейтинга Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 19:53 Теннис Мысин Николай
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр
ЦСКА не хватило двух быстрых голов. Чемпион дожал «Витязь» лишь в овертайме «Ак Барс» со своим блистательным капитаном Данисом Зариповым продолжает сокрушать соперников, лидер снайперской гонки чемпионата Никита Сошников помог «Салавату Юлаеву» одержать победу после двух гостевых поражений, а «Спартак» в Мытищах одолел в буллитной перестрелке «Локомотив». 20.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Тоттенхэм» уволил своего лучшего тренера последних десятилетий. И взял Моуринью Самое шокирующее увольнение нынешнего сезона – без работы остался Маурисио Почеттино. 20.11.2019 18:30 Футбол Зибрак Артем
Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур «Советский спорт» – о главных интригах 17-го тура РПЛ. 22.11.2019 12:17 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
09:43 Футбол Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»
09:42 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
09:28 Фигурное катание Ирина Жук: Мы счастливы, мы идем в финал
09:19 Фигурное катание Александра Степанова: На тренировке мы ехали мощнее
09:09 Футбол Юрген Клопп: Салаху не нужна операция
08:57 Фигурное катание Иван Букин: Расстроен, что не смог показать свой максимум
08:55 Футбол В АПЛ признали ошибки, принятые системой VAR
08:35 Фигурное катание Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии
08:34 Футбол СМИ: «Ювентус» предлагает за Миранчука 20 млн евро
08:33 Футбол Тухель недоволен игрой Неймара
08:06 ММА Стал известен следующий соперник Олейника в UFC
07:51 Баскетбол Димитрис Итудис – о матче с «Реалом»: ЦСКА дорого обходятся рывки соперников
07:10 Футбол СМИ: Чалов может перейти в «Челси»
06:47 Футбол Смолов пропустил матч с «Тамбовом» из-за травмы
06:33 Хоккей «Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ
06:06 Хоккей Малкин помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
01:48 Легкая атлетика Сергей Клевцов: На следующий год Шубенкову могут просто не дать нейтральный статус
01:27 Футбол Фридхельм Функель: В игре с «Баварией» нам нужен голкипер, который прыгнет выше головы
01:20 Баскетбол «Реал» обыграл ЦСКА, одержав пятую победу подряд в Евролиге
01:15 Баскетбол «Зенит» проиграл «Басконии», потерпев пятое поражение подряд в Евролиге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array