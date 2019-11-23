Ирина Жук: Мы счастливы, мы идем в финал Ирина Жук и Александр Свинин, тренеры российского дуэта Александра Степанова и Иван Букин, поделились впечатлениями от выступления подопечных на Гран-при в Японии.

«Мы очень рады за ребят, мы отобрались в финал с учетом тяжелой подготовки, ведь участие в Гран-при вообще было под вопросом из-за травмы спины у Саши. Но они в очередной раз показали свой несгибаемый характер. Они стали настоящими профессионалами, и мы гордимся ими. Мы счастливы, мы идем в финал», - цитирует Жук ТАСС.

«Это хорошо, что ребята не полностью довольны прокатами - не было бы ошибок, судьи судили бы каждый элемент на «плюс пять». Мы довольны и нашими дебютантами Софьей Шевченко и Игорем Еременко. Они не дрогнули в условиях серьезной конкуренции, прокатались музыкально и на характере», - добавил Свинин.

Напомним, Степанова и Букин стали вторыми на заключительном этапе серии в Саппоро, показав лучший результат в карьере по сумме программ (208,81).

Второй российский дуэт, Шевченко и Еременко, стали в Саппоро седьмыми (178,08).