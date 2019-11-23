Российский дуэт Мишина и Галлямов стал третьим на этапе Гран-при в Японии

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место среди спортивных пар на проходящем в Японии заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию. Наш дуэт набрал в сумме 203,35 балла.
Победу на этапе одержали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун (226,96), на второй строчке расположилась пара из Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).
Еще один российский дуэт Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли четвертое место (189,34).
Мишина и Галлямов примут участие в финале Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
Саппоро (Япония)
Гран-при
6-й этап
NHK Trophy
Пары
Произвольная программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 145,69
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 137,28
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 134,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 124,40
Итог
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 226,96
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 208,49
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 189,34