Российский дуэт Мишина и Галлямов стал третьим на этапе Гран-при в Японии - Советский спорт
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23 ноября 2019 10:19Фигурное катаниеНечаев Юрий

Российский дуэт Мишина и Галлямов стал третьим на этапе Гран-при в Японии

Победу одержали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место среди спортивных пар на проходящем в Японии заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию. Наш дуэт набрал в сумме 203,35 балла.

Победу на этапе одержали китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун (226,96), на второй строчке расположилась пара из Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49).

Еще один российский дуэт Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли четвертое место (189,34).

Мишина и Галлямов примут участие в финале Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Саппоро (Япония)
Гран-при
6-й этап
NHK Trophy

Пары

Произвольная программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 145,69

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 137,28

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 134,35

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 124,40

Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 226,96

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 208,49

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,35

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 189,34

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