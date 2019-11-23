Александр Галлямов: Мы рассчитывали на более высокие баллы Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями после выступления на Гран-при Японии.

«Чувства смешанные - с одной стороны, это радость за попадание в финал, а с другой, слегка обидно, ведь сделай я свой сальхов в короткой программе, баллы и за технику, и за компоненты могли быть выше, - рассказал Галлямов ТАСС. - Сегодня с сальховом в каскаде справился, мне это очень приятно, но выступили мы все-таки не без технических недочетов, как бы чисто прокат для зрителей ни выглядел».

«Это наш первый сезон, и мы стараемся его использовать по максимуму. Да, мы рассчитывали на более высокие оценки, но ничего - это хорошая мотивация к следующим стартам. Тренеры нас учили, что такое спортивный характер и как нужно действовать на стартах», - добавил Галлямов.

Мишина, в свою очередь, также отметила, что спортсмены ждали более высокого результата: «Все-таки хотелось оказаться на втором месте, но проиграть Мур-Тауэрс и Маринаро не стыдно - мне нравится их плавное, хореографичное катание. А нам предстоит много работы. Разница оценок на этапах показывает, что нужно быть на голову выше соперников, чтобы добиваться успеха».

Напомним, Мишина и Галлямов стали третьими на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро, набрав 203,35 балла.