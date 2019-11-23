Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в Саппоро.

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, проходящий в японском Саппоро. В сумме за два выступления россиянка набрала 240 баллов.

На второй строчке расположилась спортсменка из Японии Рика Кихира (231,84). Замкнула тройку призеров еще одна представительница России Алина Загитова (217,99).

Софья Самодурова с результатом 183,27 баллов заняла 6-е место.

Саппоро (Япония)

Гран-при

6-й этап

NHK Trophy

Женщины

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) — 154,96

2. Рика Кихира (Япония) — 151,95

3. Алина Загитова (Россия) — 151,15... 6. Софья Самодурова (Россия) — 119,42





Итог

1. Алена Косторная (Россия) — 240

2. Рика Кихира (Япония) — 231,84

3. Алина Загитова (Россия) — 217,99...

6. Софья Самодурова (Россия) — 183,27.