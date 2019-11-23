Алена Косторная: За меня очень сильно болели. Спасибо всем большое! Российская фигуристка поделилась эмоциями после победы на Гран-при Японии

«Я очень рада, что получилось откатать свою программу. Да, были ошибки, но в целом все очень хорошо. Я очень рада, за меня очень сильно болели. Спасибо всем большое», - цитирует Косторную Sport24.

«Задачи на финал? Такие же, как были: по возможности чисто откатать программу, улучшить техническую составляющую и вторую оценку, порадовать зрителей и получить удовольствие самой», — добавила фигуристка.

Напомним, Косторная одержала победу на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро. Этот результат позволил россиянке пробиться в финал Гран-при, который состоится в Турине 5-8 декабря. Помимо Косторной в финале выступят еще три фигуристки из России: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.