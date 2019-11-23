Алена Косторная: За меня очень сильно болели. Спасибо всем большое! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 ноября 2019 13:20Фигурное катаниеНечаев Юрий

Алена Косторная: За меня очень сильно болели. Спасибо всем большое!

Российская фигуристка поделилась эмоциями после победы на Гран-при Японии

«Я очень рада, что получилось откатать свою программу. Да, были ошибки, но в целом все очень хорошо. Я очень рада, за меня очень сильно болели. Спасибо всем большое», - цитирует Косторную Sport24.

«Задачи на финал? Такие же, как были: по возможности чисто откатать программу, улучшить техническую составляющую и вторую оценку, порадовать зрителей и получить удовольствие самой», — добавила фигуристка.

Напомним, Косторная одержала победу на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро. Этот результат позволил россиянке пробиться в финал Гран-при, который состоится в Турине 5-8 декабря. Помимо Косторной в финале выступят еще три фигуристки из России: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: Играешь не только за себя, но и за страну Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса Джокович победил Хачанова в двух сетах
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алена Косторная: За меня очень сильно болели. Спасибо всем большое! Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья Александр Галлямов: Мы рассчитывали на более высокие баллы
Александр Шаганов: Кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге Автор многочисленных шлягеров и большой фанат клуба-лидера ФНЛ высказал свое отношение к тому, что торпедовских болельщиков лишили прощального матча команды на родном стадионе. 21.11.2019 12:00 Футбол Григорьевская Юлия
Удаление Тедеско и реакция Дзюбы. Что готовит 17-й тур «Советский спорт» – о главных интригах 17-го тура РПЛ. 22.11.2019 12:17 Футбол Безъязычный Алексей
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Новости
13:20 Фигурное катание Алена Косторная: За меня очень сильно болели. Спасибо всем большое!
13:01 Фигурное катание Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третья
12:55 ММА Джонс и Рейес возглавят турнир UFC 247
12:43 Футбол Коновалов может перейти в «Сочи»
12:41 Футбол «Рубин» – «Зенит». Дзюба выйдет с первых минут
12:28 Футбол Суарес прокомментировал слухи о плохих отношениях Месси и Гризманна
12:27 Футбол Кейн был шокирован отставкой Почеттино
12:06 Футбол Полузащитник «Челси» Баркли был замечен танцующим топлес в ночном клубе в Дубае
11:58 Футбол Тренер «Гремио» подарил футболисту 9 тысяч евро за гол через себя
11:42 Футбол У бывшего главного тренера «Реала» Люшембурго диагностировали рак кожи
11:30 ММА Олейник заявил, что Макгрегор не выступит 18 января
11:18 Футбол Ибрагимович близок к переходу в «Милан»
11:04 ММА Олейник подтвердил бой против Грина
10:59 Фигурное катание Александр Галлямов: Мы рассчитывали на более высокие баллы
10:40 Пляжный футбол Михаил Лихачев: Матч с ОАЭ будет ключевым
10:28 Футбол «Оренбург» – «Ахмат». Стартовые составы
10:19 Фигурное катание Российский дуэт Мишина и Галлямов стал третьим на этапе Гран-при в Японии
10:18 ММА Чемпионка UFC Шевченко узнала имя следующей соперницы
10:02 Футбол Фрэнк Лэмпард – об игре с «Манчестер Сити» : Это будет отличная проверка для нас
09:43 Футбол Бубнов дал прогноз на матч «Рубин» – «Зенит»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array