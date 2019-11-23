Воронов занял четвертое место на Гран-при Японии

Российский фигурист Сергей Воронов с результатом 239,05 балла занял четвертое место на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро.
Победителем стал представитель Японии Юдзуру Ханю, набравший 305,05 балла, на второй строчке расположился француз Кевин Аймо (250,02), а замкнул тройку призеров канадец Роман Садовский (247,50).
Другие представители России Макар Игнатов (222,45) и Антон Шулепов (218,38) стали седьмым и восьмым соответственно.
Саппоро (Япония)
Гран-при
6-й этап
NHK Trophy
Мужчины
Произвольная программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 195,71
2. Роман Садовский (Канада) — 168,99
3. Кевин Аймо (Франция) — 158,55...
6. Сергей Воронов (Россия) — 150,42
7. Антон Шулепов (Россия) — 146,62
8. Макар Игнатов (Россия) — 143,98
Итог
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 305,05
2. Кевин Аймо (Франция) — 250,02
3. Роман Садовский (Канада) — 247,50…
4. Сергей Воронов (Россия) — 239,05…
7. Макар Игнатов (Россия) — 222,45
8. Антон Шулепов (Россия) — 218,38.