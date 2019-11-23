Воронов занял четвертое место на Гран-при Японии Победу одержал японец Юдзуру Ханю.

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Российский фигурист Сергей Воронов с результатом 239,05 балла занял четвертое место на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро.

Победителем стал представитель Японии Юдзуру Ханю, набравший 305,05 балла, на второй строчке расположился француз Кевин Аймо (250,02), а замкнул тройку призеров канадец Роман Садовский (247,50).

Другие представители России Макар Игнатов (222,45) и Антон Шулепов (218,38) стали седьмым и восьмым соответственно.

Саппоро (Япония)

Гран-при

6-й этап

NHK Trophy

Мужчины



Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 195,71

2. Роман Садовский (Канада) — 168,99

3. Кевин Аймо (Франция) — 158,55...

6. Сергей Воронов (Россия) — 150,42

7. Антон Шулепов (Россия) — 146,62

8. Макар Игнатов (Россия) — 143,98

Итог

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 305,05

2. Кевин Аймо (Франция) — 250,02

3. Роман Садовский (Канада) — 247,50…

4. Сергей Воронов (Россия) — 239,05…

7. Макар Игнатов (Россия) — 222,45

8. Антон Шулепов (Россия) — 218,38.