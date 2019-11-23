Александр Горшков о выступлении российских фигуристок: Все девчонки молодцы Российские спортсменки одержали победы на всех шести этапах серии Гран-при в этом сезоне.

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Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал удачные выступления фигуристок-одиночниц на соревнованиях в Саппоро.

– На этих шести этапах нам удалось завоевать рекордное количество медалей – и по общему количеству и по золотым наградам. Поэтому можно сказать, что этапы Гран-при для наших фигуристов оказались очень удачными. Также хотелось бы отметить, что четыре наших девушки попали в финал, три спортивные пары, два танцевальных дуэта, а также два одиночника. И еще один интересный момент – на всех шести этапах у фигуристок золотые медали завоевали наши девушки, наши героини. Это здорово, все девчонки молодцы, думаю, нам очень сильно завидуют, – сказал Горшков.

Напомним, что победу в женском одиночном катании одержала россиянка Алена Косторная, набрав 240 баллов по итогам короткой и произвольной программ.