Наталья Бестемьянова: Косторная – чудо-девушка Олимпийская чемпионка считает, что у российской фигуристки «сбалансированное катание».

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Обладательница золотых олимпийских медалей 1988 года в Калгари Наталья Бестемьянова поделилась мнением по поводу сегодняшней победы Алены Косторной на японском этапе Гран-при.

– Алена у нас – просто чудо-девушка. И даже сорванный тройной аксель не помешал ей выиграть. Красота, очень понравилось, – сказала Наталья.

Также Бестемьянова отметила, что 16-летняя спортсменка способна на равных конкурировать со своими соотечественницами – Александрой Трусовой и Анной Щербаковой: «Компоненты Алены очень хороши, как и качество ее прыжков, вращений и дорожек. У нее очень сбалансированное катание, так что будут бороться, конечно. У каждой свои плюсы, никто не будет сидеть на месте, все будут сражаться за первое место».

Напомним, что финальная серия Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. Российскую сборную представят четыре фигуристки, являющиеся ученицами Этери Тутберидзе – Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Алина Загитова.