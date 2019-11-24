Алена Косторная: Мне всегда нравилось катание Костнер Россиянка обращает внимание на движение ног итальянки при отталкивании.

Победительница заключительного этапа Гран-при в Японии россиянка Алена Косторная рассказала о том, кто из современных фигуристок ей больше всего нравится по стилю выступления.

– Мне всегда нравилось катание Каролины Костнер, я обращаю внимание на ее движение ног при отталкивании, на колени, на то, как она старается не смотреть вниз, не задирает плечи на уши. Я при катании в основном слежу за коленями и носками, остальное по ходу мне выкрикивает мой тренер, – рассказала Алена.

Отметим, что 32-летняя Костнер является многократной призеркой чемпионатов мира и Европы, а также обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр в Сочи.