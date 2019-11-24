Елена Радионова: Загитова изменилась, повзрослела, а ее катание стало более уверенным - Советский спорт
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24 ноября 2019 11:29Фигурное катание

Елена Радионова: Загитова изменилась, повзрослела, а ее катание стало более уверенным

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 Елена Радионова – о выступлении Алины Загитовой в текущем сезоне.

- Мне Алина в этом сезоне очень нравится. Она изменилась, повзрослела, ее катание стало более уверенным и мне кажется, что она действительно сейчас катается для себя, - приводит слова Радионовой «РИА Новости».

Напомним, что Загитова, заняв третье место на заключительном этапе Гран-при в Японии, отобралась в финал серии, который состоится 5-7 декабря в Турине (Италия).

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