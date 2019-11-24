Елена Радионова: Загитова изменилась, повзрослела, а ее катание стало более уверенным Бронзовый призер чемпионата мира 2015 Елена Радионова – о выступлении Алины Загитовой в текущем сезоне.

- Мне Алина в этом сезоне очень нравится. Она изменилась, повзрослела, ее катание стало более уверенным и мне кажется, что она действительно сейчас катается для себя, - приводит слова Радионовой «РИА Новости».

Напомним, что Загитова, заняв третье место на заключительном этапе Гран-при в Японии, отобралась в финал серии, который состоится 5-7 декабря в Турине (Италия).