Илья Авербух: Россия – лидер в женском одиночном катании Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал выход сразу четырех россиянок в финал Гран-при по фигурному катанию.

«Без сомнений, в женском одиночном катании Россия сейчас является абсолютным лидером, здесь нет никаких сомнений. Здорово, что и Алена Косторная, и Алина Загитова отобрались в финал Гран-при, где из шести участниц четыре будут наши», – цитирует специалиста RT.

Напомним, в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря, помимо Косторной и Загитовой выступят также Анна Щербакова и Александра Трусова.