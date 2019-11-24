Алена Косторная: Очень рада, что смогла квалифицироваться в финал Косторная победила на NHK Trophy в Саппоро.

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Российская фигуристка Алена Косторная подвел итог своему выступление на шестом этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро.

16-летняя Косторная выиграла свой второй этап и обеспечила себе выход в финал.

«Вот и завершился мой второй этап Гран-при. Я смогла квалифицироваться в финал, чему очень рада. Спасибо моим тренерам, врачам, родителям и всем, кто меня поддерживал», – написала Косторная в инстаграме.

Напомним, все шесть этапов Гран-при выиграли фигуристки из группы Этери Тутберидзе. Кроме Косторной по две победы одержали Анна Щербакова и Александра Трусова.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.