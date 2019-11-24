Алина Загитова: NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала выступление на шестом этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро.
Олимпийская чемпионка, занимавшая четвертое место, после короткой программы, стала в итоге третьей и отобралась на финал, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.
«Японский этап NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня… сложно... волнующе... досадно... радостно... и только с поддержкой моих тренеров и всех болельщиков я смогла настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине», – написала 17-летняя Загитова в инстаграме.
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Японский этап NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня... сложно...волнующе...досадно... радостно... 💪💪💪 и только с поддержкой моих тренеров 💐 и всех болельщиков 💐 я смогла настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине 🇮🇹 😉/ Japanese NHK Trophy was a real challenge for myself. Difficult...annoying...frustrating...happy...💪💪💪 and just GREAT SUPPORT of my team 💐 and all the fans 💐 made me concentrate and do my best. So see you in Turin 🇮🇹😉 / 日本で行われたNHK杯は私にとって本当に挑戦でした。 様々な困難...イライラ...フラストレーション...幸せ... 💪💪💪私のチーム💐とファンの皆さま💐の素晴らしいサポートが私を集中させ、ベストを尽くすことができました。 またトリノでお会いしましょう🇮🇹😉 #фигурноекатание #figureskating #フィギュアスケート #isu #grandprix #japan #teamrussia #teamtutberidze
Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)
Напомним, все шесть этапов Гран-при выиграли фигуристки из группы Этери Тутберидзе. Кроме Косторной по две победы одержали Анна Щербакова и Александра Трусова. На своем первом этапе – Internationaux de France в Гренобле – Загитова заняла второе место.
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.