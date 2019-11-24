Алина Загитова: NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня Олимпийская чемпионка заняла третье место.

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала выступление на шестом этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро.

Олимпийская чемпионка, занимавшая четвертое место, после короткой программы, стала в итоге третьей и отобралась на финал, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

«Японский этап NHK Trophy стал настоящим челленджем для меня… сложно... волнующе... досадно... радостно... и только с поддержкой моих тренеров и всех болельщиков я смогла настроиться и показать красивое катание. Увидимся в Турине», – написала 17-летняя Загитова в инстаграме.

Напомним, все шесть этапов Гран-при выиграли фигуристки из группы Этери Тутберидзе. Кроме Косторной по две победы одержали Анна Щербакова и Александра Трусова. На своем первом этапе – Internationaux de France в Гренобле – Загитова заняла второе место.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.