Татьяна Навка: Только сам спортсмен или его тренер могут решать, когда стоит завершать карьеру Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка подвела итоги Гран-при Японии и поделилась мнением о будущем российских фигуристок.

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«Алиночка Загитова – большая умница! На ней огромная ответственность, потому что всегда проще догонять, чем отстаивать свои достижения, – сказала Навка в интервью агентству «РИА Новости». – А Аленочка Косторная – молодчина! Показала тройной аксель, думаю, что скоро будут и четверные прыжки в ее исполнении. Поэтому результат Гран-при Японии справедлив.

Также Навка прокомментировала высказывание Романа Костомарова о том, что Загитовой и Евгении Медведевой пора задуматься о завершении карьеры.

«Мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет. Только сам спортсмен, или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии.

Если на Олимпиаде она была ребенком, то сейчас выросла в красивую девушку. Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего семнадцать лет», – добавила Навка.

Напомним, на завершившемся в японском Саппоро этапе Гран-при по фигурному катанию победу одержала Косторная, а Загитова заняла третье место.

Этот результат позволил обеим россиянкам пробиться в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Кроме Загитовой и Косторной за победу в женском одиночном катании поборются еще две россиянки – Александра Трусова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.