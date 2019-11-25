Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказался о выступлении российской фигуристки Алены Косторной на шестом этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро.
16-летняя Косторная заняла первое место, установив новый мировой рекорд в короткой программе. Ранее она победила на этапе Internationaux de France в Гренобле.
«Аленочка Косторная – молодчина, – приводит «Р-Спорт» слова Навки. – Показала тройной аксель, думаю, что скоро будут и четверные прыжки в ее исполнении».
Отметим, что в отличие от победительниц четырех других этапов – Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые также занимаются в группе Этери Тутберидзе, Косторная не исполняет на официальных турнирах четверные прыжки.
Все трое, как и олимпийская чемпионка Алина Загитова, вышли в финал Гран-при, запланированный на 5-8 декабря в Турине.
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