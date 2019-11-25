Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Оба фигуриста выступят в финале Гран-при.

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Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка в танцах на льду, предвкушает борьбу в финале Гран-при по фигурному катанию среди мужчин.

«Пока что Юдзуру Ханю и Нэтан Чен недосягаемы для других фигуристов. Ханю в Японии прекрасно откатал свои программы. Такое ощущение, что он становится все лучше и лучше год от года. В начале сезона показалось, что Юдзуру как раз находится в лучшей форме, чем Чен. Но он, конечно, не будет сдавать позиции. Борьба в финале Гран-при будет захватывающим зрелищем. Предвкушаю это увидеть», – цитирует Бестемьянову RT.

«На чемпионате Европы борьба развернется между Александром Самариным и Дмитрием Алиевым, плюс еще Михал Бржезина из Чехии. Конечно, именно наши будут бороться за первое место. Я бы не стала сбрасывать со счетов и Михаила Коляду», – предположила Бестемьянова.

Напомним, Ханю стал победителем заключительного этапа Гран-при по фигурному катанию в Японии.

С 5 по 8 декабря в итальянском Турине состоится финал Гран-при, на котором помимо Ханю выступят россияне Самарин и Алиев, а также американец Чен, француз Кевин Аймо и китаец Боян Цзинь.

Оба российских фигуриста становились серебряными призерами чемпионата Европы, но в финал Гран-при пробились впервые.