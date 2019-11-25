Ягудину требуют запретить комментировать фигурное катание Соответствующую петицию поддержали уже более тысячи человек.

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Поклонники фигурного катания требуют отстранить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы комментатором на телевидении из-за оскорблений в адрес спортсменов. Петиция с таким требованием была зарегистрирована на сайте Change.org.

«Алексей Константинович систематически в процессе комментирования выражает свое личное негативное отношение к отдельным фигуристам, – сказано в тексте петиции. – Зачастую речь идет не только о прокатах, но и о людях и личностях в целом — в частности, зрители неоднократно отмечали некорректные, бестактные и хамские высказывания в отношении американского фигуриста Джейсона Брауна, российского спортсмена Михаила Коляды или латвийского фигуриста Дениса Васильевса. Мы считаем, что Алексей не должен иметь такую возможность нести в массы свое мнение, настраивая неопытного зрителя против сильных и достойных спортсменов.

Оценивая фигуристов исключительно по своим личным критериям «мужественности» катания, он полностью игнорирует достоинства данных спортсменов и дискредитирует их в глазах публики.

Также Алексей Константинович часто выражает свою позицию порой грубыми заявлениями в социальной сети Инстаграм и не хотелось бы, чтобы это продолжалось и в рамках федерального канала».

Олимпийский чемпион игр в Солт-Лейк-Сити в одиночном мужском катании Алексей Ягудин учувствует в проектах «Первого канала» с 2006 года.