Алексей Мишин: Нельзя не уличенных в применении допинга наказывать за компанию Россию могут отстранить от участия в международных турнирах сроком на четыре года.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о возможном наказании российских спортсменов за манипуляции с базой данных Московской лаборатории.

«Я считаю, что нарушителей антидопинговых правил надо наказывать, – приводит «Р-Спорт» слова Мишина. – Невиновных, не уличенных в применении допинга, наказывать за компанию категорически нельзя».

Напомним, в понедельник на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) появилось заявление комитета по соответствию, в котором он по итогам анализа данных, полученных в январе из Московской лаборатории, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных турнирах сроком на четыре года. Как считают специалисты, в базу данных были специально внесены изменения.