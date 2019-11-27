Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Тотьмянина – о ситуации в женском одиночном катании.

- Ситуация в женском одиночном катании складывается очень интересная. Есть две примы – чемпионки мира и Европы предыдущих лет, одна из них олимпийская чемпионка (Загитова), другая серебряный призер Игр (Медведева).

Также интересно следить за новой тройкой юниорок, которые вырвались в этом году во взрослое катание и сразу же стали мировой элитой, две из них покорят нас четверными прыжками.

Жаль, что у сборной России только три квоты на чемпионатах мира и Европы, потому что каждая из девочек очень интересна, и чемпионат России будет, можно сказать, чемпионатом мира, - цитирует Тотьмянину «РИА Новости».

Добавим, что Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, выступят в Финале Гран-при, который состоится 5-7 декабря в Турине (Италия).