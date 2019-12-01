Сотникова рассказала в соцсетях об отношениях с игроком «Локомотива» В последний раз она принимала участие в соревнованиях в сезоне 2015/2016.

Загрузка...

Олимпийская чемпионка 2014 года в Сочи фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос поклонников о том, в каких отношениях она состоит с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

На личной странице в Instagram ее спросили: «Встречаетесь с Димой Бариновым?». В ответ она под фотографией с игроком московской команды написала следующее: «Дима, может тебе самому стоит ответить?».

Отметим, что Баринов публиковал совместное фото с Сотниковой в мае 2018 года.

В последний раз Аделина участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16. 4 апреля 2017 года стало известно, что она прекратила сотрудничество с Еленой Буяновой – ее новым тренером стал Евгений Плющенко.