Леонова и Сотскова отказались от участия в чемпионате России Об этом сообщает ТАСС.

Россиянки Алена Леонова и Мария Сотскова пропустят национальное первенство по фигурному катанию. Такое решение спортсменки приняли из-за проблем со здоровьем.

«Я не буду выступать по состоянию здоровья. Сейчас, считаю, нужно вплотную заняться этим вопросом», – сказала Мария.

«В 2019 году я хотела попасть на этапы серии Гран-при, но не удалось, а отбираться через Кубки мне не очень хотелось. Пропустить чемпионат России - мое решение, и тренер его принял. Плюс меня подкосила небольшая травма колена, делала МРТ, серьезные нагрузки запрещены, подготовка к соревнованиям не может проходить в полную силу», – сообщила Алена.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

В прошлом году соревнования выиграла Анна Щербакова. Что касается Леоновой, то она заняла 12-е место, а Сотскова завершила турнира на 16-й позиции.