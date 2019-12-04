Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При

Российские фигуристки Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова пропустили жеребьевку и официальную тренировку перед финалом Гран-при в Турине.
О том, почему это случилось рассказала пресс-атташе ISU Татьяна Фладе в интервью с корреспондентом Sport24.ru: «Девушки вылетают в Турин только сегодня днем. Скорее всего, это связано с тем, что их соревнования начинаются только в пятницу и они решили подольше подготовиться дома».
Женский турнир финального Гран-при начнется 6 декабря. Первая тренировка одиночниц началась сегодня в 15:35 по московскому времени.
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