Александр Самарин: У меня много проблем: я менее пластичный, не так хорошо владею коньком Самарин выступит в финале Гран-при в Турине.

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Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин высказался о своих недостатках в катании.

«У меня много проблем: я менее пластичный, не так хорошо владею коньком, как многие фигуристы, – сказал 21-летний российский фигурист в интервью «Первому каналу». – Поэтому приходится выкладываться, очень много работать. И по чуть-чуть, постепенно становится лучше.

Процентов 30 из тренировок только переходит на соревнования. Мы хотим, чтобы у меня получилось раскрыться не только в тренировках».

Напомним, в нынешнем сезоне Самарин занял первое место на этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» в Москве и стал вторым на Internationaux de France в Гренобле. Эти результаты позволили ему отобраться в финал Гран-при, который с 5 по 8 декабря пройдет в Турине.