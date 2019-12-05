Алена Леонова: Туктамышева более достойна финала Гран-при, чем Теннелл В Турине выступят четыре российские фигуристки.

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова высказалась о составе участников финала Гран-при в женском одиночном катании.

Напомним, из шести фигуристок – четыре представляют Россию: Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Я очень рада, что наши девчонки отобрались в финал, я другого не ждала, – приводит «Р-Спорт» слова Леоновой. – Знала, что будут именно они. Хотелось, конечно, увидеть в финале и Елизавету Туктамышеву. Она более достойна участия в финале, чем американка (Брэди) Теннелл».

Напомним, Щербакова, Трусова и Косторная выиграли по два этапа Гран-при, у Загитовой одно второе и одно третье места, а два третьих места Елизаветы Туктамышевой не позволили ей отобраться в финал.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.