Алена Леонова: Туктамышева более достойна финала Гран-при, чем Теннелл

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова высказалась о составе участников финала Гран-при в женском одиночном катании.
Напомним, из шести фигуристок – четыре представляют Россию: Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.
«Я очень рада, что наши девчонки отобрались в финал, я другого не ждала, – приводит «Р-Спорт» слова Леоновой. – Знала, что будут именно они. Хотелось, конечно, увидеть в финале и Елизавету Туктамышеву. Она более достойна участия в финале, чем американка (Брэди) Теннелл».
Напомним, Щербакова, Трусова и Косторная выиграли по два этапа Гран-при, у Загитовой одно второе и одно третье места, а два третьих места Елизаветы Туктамышевой не позволили ей отобраться в финал.
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.