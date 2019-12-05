Трусова выполнила четверной флип на тренировке перед финалом Гран-при В Турине прошли тренировки перед финалом Гран-при.

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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выполнила второй по сложности четверной прыжок – флип на тренировке перед финалом Гран-при в Турине, сообщает ТАСС.

15-летняя российская фигуристка также успешно приземлилась после четверных сальхова и лутца и каскада из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Отметим, что в заявке на произвольную программу у Трусовой значатся четыре четверных прыжка. При этом до настоящего дня на официальных соревнованиях ни одна фигуристка не исполняла чисто четверной флип.

Прокат короткой программы у женщин пройдет в пятницу. Начало – 21:50 (мск).