Туктамышева занимает первое место после короткой программы в Загребе 22-летняя фигуристка получила 72,86 балла.

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в хорватском городе Загреб. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что за свое выступление россиянка получила 72,86 балла. Второе место занимает представительница Белоруссии – Виктория Сафонова (64,35). Тройку лучших замыкает немка Николь Шотт (61,78).

Еще одна представительница России Софья Самодурова занимает четвертую строчку, набрав 59,57 баллов.

Отметим, что произвольная программа состоится завтра.