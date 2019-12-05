Туктамышева занимает первое место после короткой программы в Загребе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в хорватском городе Загреб. Об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что за свое выступление россиянка получила 72,86 балла. Второе место занимает представительница Белоруссии – Виктория Сафонова (64,35). Тройку лучших замыкает немка Николь Шотт (61,78).
Еще одна представительница России Софья Самодурова занимает четвертую строчку, набрав 59,57 баллов.
Отметим, что произвольная программа состоится завтра.
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