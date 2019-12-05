Мозалев лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при в Турине За свой прокат он получил 82,45 баллов.

Российский фигурист Андрей Мозалев занимает промежуточное первое место после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров, проходящем в итальянском городе Турин. Об этом сообщает ТАСС.

16-летний спортсмен получил 82,45 балла. Таким образом, он установил свой личный рекорд в данной дисциплине.

На втором месте расположился еще один представитель российской сборной Даниил Самсонов (77,75). Третья строчка за японцем Шуном Сато (77,25).

Еще один россиянин Петр Гуменник находится на четвертой позиции (72,16).

Отметим, что произвольные программы будут представлены фигуристами 7 декабря.