Панфилова и Рылов выиграли короткую программу в финале юниорского Гран-при Соревнования проходят в Турине (Италия).

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Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в короткой программе у юниорских спортивных пар в финале Гран-при по фигурному катанию (68,80 балла).

На второй позиции – их соотечественники Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (66,64). Третье место также за спортсменами из РФ – Диана Мухаметзянова и Илья Миронов получили 64,90 балла.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия)

Юниоры. Спортивные пары. Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 68,80

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 66,64

3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 64,90