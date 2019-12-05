«Советский спорт – Итоги года». Народный спортсмен – Алина Загитова Определился заключительный лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

Обладатель специального приза в номинации «Народный спортсмен» определялся путем голосования простых болельщиков, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его итогам третье место разделили хоккеист Александр Овечкин и футболист Артем Дзюба. Второе место досталось борцу MMA Хабибу Нурмагомедову. А победу отпраздновала фигуристка Алина Загитова – действующая чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр.