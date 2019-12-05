Мишина и Галлямов: Очень приятно выступать на олимпийской арене Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделилась впечатлениями от выступления в финале Гран-при после короткой программы.

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– Довольны выступлением, хороший прокат, – начал Александр.

– Но не максимальный, – перебивает Анастасия. – Мы увидели, что вращение не получилось, не знаем, что конкретно произошло, какая-то дополнительная буква, вроде как срыв. Мы за него мало баллов получили. И подкрутка еще получилась третьего уровня, будем разбираться почему.

– Вы выступали первыми. Для вас так проще, не зная того, как выступят остальные соперники?

Александр:

– В принципе, без разницы. У нас была разминка шесть минут, размялись чуть меньше пяти минут, отдохнули, пошли выступать. Можно сказать, отстрелялись.

Анастасия:

– В каждом номере есть свои плюсы: первый катает сразу, не уходя, второй имеет шанс немножко отдохнуть. А у третьего вообще – лафа.

– Задумывались о том, что выступаете на олимпийской арене, где в 2006-м году российские фигуристы выиграли три золота?

Александр:

– Мне очень приятно выступать здесь, я как раз смотрю сериал Плющенко с Рудковской. И сейчас вижу вживую то, что видел только в роликах, когда я еще смотрел по интернету все эти соревнования.

Анастасия:

– У нас тренер здесь была в 2006-м году на Олимпийских играх. Рассказывала всякие интересные истории, вспоминала лесенки, на которых она упала тринадцать лет назад. Но нам очень нравится выступать здесь, чувствуется особая атмосфера.