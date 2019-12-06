Чен занял первое место после короткой программы, Алиев – 4-й

Американский фигурист Нэтан Чен показал лучший результат по итогам короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию.
За свой прокат он получил от судей 110,38 баллов. Второе место занял японец Юдзуру Ханю (97,43), а замкнул тройку лучших француз Кевин Аймо (96,71).
Среди россиян лучшим оказался Дмитрий Алиев (88,78), занявший четвертую позицию. Следом расположился его соотечественник Александр Самарин (81,32).
Добавим, что в субботу, 7 декабря мужчины покажут произвольную программу.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Мужчины. Короткая программа.
1. Нэйтан Чен (США) –110,38.
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 96,71.
4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78.
5. Александр Самарин (Россия) – 81,32.
6. Цзинь Боян (Китай) – 80,67.