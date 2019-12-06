Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: Сегодня мы были немного зажаты 

Дмитрий:
– Особой радости нет, это ведь ещё только короткая программа. Тем более, что сами ощущали небольшую, но скованность в сегодняшнем прокате. На самом деле, наверное, уже концетрируемся на выступление в произвольной программе.
Александра:
– Ну и не самое худшее выступление, так скажем, рабочий вариант.
Дмитрий:
– Сегодняшний прокат короткой программы был на высоком уровне, основные элементы были сделаны очень хорошо: прыжок, выброс. Но внутри себя мы ощущаем, что где-то чуть-чуть может быть не доработали, не дожали энергетическую планку.
– Если сравнивать с выступлением в Москве – минус четыре балла, в чем конкретно не дожали?
Дмитрий:
– Это ощущается в нас: лично мы для себя понимаем, это тяжело объяснять.
Александра:
– Возможно, это не заметно зрителю, а может и заметно. Но внутренне в этом прокате было больше сдержанности, больше сконцентрированности, поэтому не столько ты отдаешь зрителям, сколько отдали на домашнем этапе.
Дмитрий:
– Скажем так, прокат жизни мы сегодня не показали.
– А эта сдержанность была связана с волнением?
– Может быть. Присутствовала определенная нервозность, потому что финал Гран-при – это такой мини-чемпионат мира, если можно так сказать. Поскольку здесь шесть лучших пар мира на данный момент. И здесь есть большое количество более опытных пар, чем мы. Не скажу, что это очень давило, но определенная ответственность на этом турнире чувствовалась.
– Дима, вы как болельщик «Реала», знаете, что Криштиану Роналду живет здесь, буквально в километре, на холмах? Вам бы хотелось, чтобы он пришел на ваше выступление?
– Мы с ним созванивались, но он сказал, что пока занят (смеется). Конечно, если бы такой человек пришел на турнир, то у ISU увеличилось бы сразу количество подписчиков.