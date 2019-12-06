Дмитрий Алиев: Боролся за каждый элемент

Российский фигурист Дмитрий Алиев, ставший четвертым после короткой программы в финале Гран–при, рассказал о своих впечатлениях от проката.
– Боролся сегодня за элементы, чувствовал себя замечательно, и настрой был такой классный, без тряски и волнения. Настроил себя грамотно. А по элементам скажу, что немного приходится спасать прыжки, но пока это удается.
Обидно, что не набираю плюсов на элементах. В связи с чем это происходит, пока не могу сказать, но я доволен, что несмотря ни на что, программу я не сливаю. Сейчас поздно, хочется восстановиться, хотя я и проспал сегодня целые пять часов после тренировки.
– Так сильно устали? А мы думали, что обсудим с вами итальянскую пиццу.
– Пиццу съел! Простую, с моцареллой. Решил пройтись по классике и не экспериментировать, – сказал Алиев «Советскому спорту».
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