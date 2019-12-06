Наталья Бестемьянова: Если Загитова откатает чисто, а молодежь что-то посрывает, шансы будут В Турине проходит финал Гран-при по фигурному катанию.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказала свое мнение о шансах Анны Щербаковой и Алины Загитовой в финале Гран-при.

«Мне показалось, что кто-то списывает со счетов Аню Щербакову. Так нельзя. Она как прыгнет два четверных лутца в произвольной программе, и что с ней тогда делать? Сейчас вообще нет смысла гадать, кто выиграет», - цитирует Бестемьянову РБК.

«И про Алину ни в коем случае нельзя забывать. Если она чисто откатается, а молодежь что-то посрывает, шансы точно будут. Будет очень интересно, кто за кем встанет в первый соревновательный день», - добавила Бестемьянова.

Напомним, в финале Гран-при, помимо Загитовой и Щербаковой, Россию представят Александра Трусова и Алена Косторная.

Девушки выйдут на лед с короткими программами 6 декабря.