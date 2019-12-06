Александр Самарин: Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным

Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин высказался о своем выступлении в короткой программе в финале Гран-при в Турине.
21-летний российский фигурист с ошибками исполнил четверные лутц и флип, получил от судей 81,32 балла и занял пятое место.
«Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным, – приводит «Р-Спорт» слова Самарина. – Не хочу искать оправдания. Мы не будем упрощать ничего, будем продолжать накатывать такой набор, добиваться чистоты исполнения».
Прокат произвольной программы у мужчин пройдет 7 декабря. Начало – 15:00 (мск).
Напомним, в нынешнем сезоне Самарин занял первое место на этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» в Москве и стал вторым на Internationaux de France в Гренобле.
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав На пятках у китайцев. В Турине пошел «взрослый» финал Гран-при Соревнования завершатся 8 декабря. 06.12.2019 00:52 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Самый сильный турнир в мире. Главные вопросы финала Гран-при-2019 В пятницу в Турине стартует финал серии Гран-при. Там будет полным-полно российских фигуристов, многие из которых претендуют на медали. 05.12.2019 08:58 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.
05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем Василевский раздает пасы, но «Тампа» проигрывает. «Чикаго» творит сенсацию Прошедший вечер НХЛ подарил сумасшедшие по накалу матчи. 06.12.2019 09:09 Хоккей Трофименко Кирилл