Александр Самарин: Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным Российский фигурист занимает пятое место после короткой программы в финале Гран-при.

Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин высказался о своем выступлении в короткой программе в финале Гран-при в Турине.

21-летний российский фигурист с ошибками исполнил четверные лутц и флип, получил от судей 81,32 балла и занял пятое место.

«Никак не оцениваю прокат, потому что он был совсем неудачным, – приводит «Р-Спорт» слова Самарина. – Не хочу искать оправдания. Мы не будем упрощать ничего, будем продолжать накатывать такой набор, добиваться чистоты исполнения».

Прокат произвольной программы у мужчин пройдет 7 декабря. Начало – 15:00 (мск).

Напомним, в нынешнем сезоне Самарин занял первое место на этапе Гран-при «Кубок Ростелеком» в Москве и стал вторым на Internationaux de France в Гренобле.