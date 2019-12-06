Юдзуру Ханю: Орсер занят с другими фигуристами, но это не создает мне проблем

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю высказался об отсутствии своего тренера Брайана Орсера на финале Гран-при в Турине.
«Брайан занят с другими фигуристами, выступающими на соревнованиях, – приводит «Р-Спорт» слова 24-летнего японца. – Но это для меня нормально и проблем не создает».
Напомним, Ханю получил от судей 97,43 балла и занимает второе место после американца Нэтана Чена, у которого 110,38 балла.
Прокат произвольной программы у мужчин пройдет 7 декабря. Начало – 15:00 (мск).
Отметим, что в нынешнем сезоне Ханю выиграл этапы Гран-при в Канаде (Skate Canada) и Японии (NHK Trophy). Японец побеждал в финалах Гран-при с 2013 по 2016 годы.
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