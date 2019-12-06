Наталья Бестемьянова: Лью технически сильнее, но артистически наши девочки абсолютно чудесные

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении американки Алисы Лью в короткой программе финала юниорского Гран-при в Турине.
«Лью выиграла короткую программу за счет акселя в 3,5 оборота в каскаде, – приводит «Р-Спорт» слова Бестемьяновой. – Технически она была, конечно, сильнее, но артистически наши девочки – абсолютно чудесные».
Напомним, Лью лидирует после короткой программы с оценкой 71,19 балла. А следом идут четыре российские фигуристки – Дарья Усачева (70,15), Ксения Синицына (69,40), Камила Валиева (69,02) и Виктория Васильева (68,07).
Прокат произвольной программы у юниорок пройдет в пятницу.
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