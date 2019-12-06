Елена Радионова: Из всех наших юниоров у Синицыной самое зрелое катание Синицына занимает третье место после короткой программы в финале юниорского Гран-при.

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Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова высказался о программах российских юниорок, которые пробились в финал Гран-при в Турине.

«(Камила) Валиева хорошая, легонькая, аккуратненькая, мне нравится ее катание, – приводит «Р-Спорт» слова Радионовой. – И еще отмечу (Ксению) Синицыну, потому что у нее всегда очень интересные программы. Из всех наших юниорок у нее самое зрелое катание».

Напомним, после короткой программы лидирует американка Алиса Лью, получившая оценку 71,19 балла. Четыре российские фигуристки – Дарья Усачева (70,15), Синицина (69,40), Валиева (69,02) и Виктория Васильева (68,07) расположились следом.

Прокат произвольной программы у юниорок пройдет в пятницу.