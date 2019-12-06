Сергей Шахрай: Трусова на прокате сделала пять четверных прыжков Финал Гран-при по фигурному катанию проходит в Турине.

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- Мне позвонил Саша Жулин, он сейчас в Турине находится, и сказал, что Александра Трусова на прокате перед короткой программой сделала пять четверных прыжков. Это шок! Трусова должна соревновать с Нэйтаном Ченом. В соревнованиях мужчин Саша может не только занять третье место, но и бороться за первое-второе с Ченом и Ханю.