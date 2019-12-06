Сергей Шахрай: Судьи слепые – как можно не заметить такую ошибку китайской пары? Наш обозреватель Сергей Шахрай – о судействе в короткой программе у танцевальных пар на финале Гран-при в Турине.

- Партнерша в китайской паре Сюй Венцзинь/Хань Цун коснулась рукой льда после выезда с выброса, а им все равно дали оценку за технику выше, чем нашим. Судьи, словно, слепые! Как можно не заметить такую ошибку?

Как сам бывший парник, не могу не порадоваться прекрасному старту наших пар в Турине. Наши юниорские пары просто здорово выступили – все пять первых мест заняли! Взрослые тоже откатали без ошибок.

Пары. Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 77,50

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76,65

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 75,16

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 71,48

5. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 69,67

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 67,08