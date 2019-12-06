Сергей Шахрай: Самарин разочаровал, непонятно, что он на льду делал Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Александра Самарина в короткой программе на финале Гран-при.

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- У Александра Самарина не получился его фирменный каскад в самом начале программы, после чего он расклеился. Скажу так: Самарин разочаровал, непонятно, что он на льду делал. Александр выиграл предыдущий этап в Москве, но я еще тогда отмечал, что он не показал убедительного катания. Но подождем произвольную программу, может, у него получится ее откатать более убедительно.

Гран-при. Финал. Турин (Италия)

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 110,38

2. Юдзуру Ханю (Япония) – 97,43

3. Кевин Аймоз (Франция) – 96,71

4. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,78

5. Александр Самарин (Россия) – 81,32

6. Боян Цзинь (Китай) – 80,67