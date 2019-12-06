Валиева завоевала золото финала юниорского Гран-при Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в одиночных соревнованиях в финале серии Гран-при среди юниоров.

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Фигуристка по сумме двух программ получила от судей 207,47 балла. Второе место заняла Алиса Лью (204,65) из США. Замкнула тройку лучших еще одна россиянка Дарья Усачева (200,37).

Добавим, что Ксения Синицына стала четвертой, а Виктория Васильева заняла шестую строчку.