Туктамышева – победительница турнира серии «Челленджер» в Загребе - Советский спорт
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06 декабря 2019 20:44Фигурное катаниеКорегин Владислав

Туктамышева – победительница турнира серии «Челленджер» в Загребе

Софья Самодурова заняла четвертое место.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей турнира серии «Челленджер», проходящем в Загребе.

После сегодняшней произвольной программы тройка лидеров осталась неизменной – Елизавета сохранила свою первую строчку, получив за прокат 148,29 балла. В сумме она набрала 221,15 балла. Второй место заняла представительница Белоруссии Виктория Сафонова (192,49). Третья – немка Николь Шотт (182,71).

Еще одна россиянка Софья Самодурова заняла четвертое место (180,61). По итогам произвольной программы она осталась третьей, набрав 121,04 балла, но этого не хватило, чтобы опередить немецкую фигуристку.

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