Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе.

В финале Гран-при 16-летняя российская фигуристка получила от судей 85,45 балла и превзошла свое прежнее достижение, установленное в ноябре на этапе Гран-при в Японии (85,04).