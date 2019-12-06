Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при, Загитова - вторая, Щербакова – третья - Советский спорт
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06 декабря 2019 22:49Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при, Загитова - вторая, Щербакова – третья

Российская фигуристка Алена Косторная получила от судей за короткую программу 85,45 балла, обновив собственный мировой рекорд, установленный на этапе Гран-при в Японии.

Второе место с результатом 79,60 балла заняла Алина Загитова. Замкнула тройку лучших еще одна россиянка Анна Щербакова, получившая за свой прокат 78,27 балла.

Отметим, что Александра Трусова (71,45) занимает пятое место.

Произвольную программу девушки представят в субботу, 7 декабря.

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