Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при среди спортивных пар Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набрав по сумме двух программ 203,13 балла, завоевали бронзовые медали в финале серии Гран-при.

Новости СМИ2 Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун заработавшие 211,69 балла. Второе место завоевала еще одна пара из Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян (204,27). Добавим, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (201,84) заняли четвертое место, а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (194,75) стали шестыми.