Александра Трусова: Рискую всегда и буду рисковать дальше Трусова занимает пятое место после финала короткой программы в финале Гран-при.

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После короткой программы в финале Гран-при российская фигуристка Александра Трусова, показавшая пятый результат, рассказала о своих эмоциях.

– Хорошее настроение, я попробовала тройной аксель в первый раз и достаточно хорошо его сделала, – сказала Трусова. – Упала, но буду работать.

– Не жалеете, что рискнули?

– Нет, конечно. Я рискую всегда. И буду рисковать дальше. Если бы я не рисковала, я думаю, что не добилась бы всего этого.

– А когда впервые удалось его чисто исполнить?

– Через неделю после этапа Гран-при в Москве.

– Вы упали во время выступления, но совсем не выглядите расстроенной.

– Я всегда получаю удовольствие от соревнований, как бы ни откатала. В принципе старалась сделать все, что могу, в этот раз не получилось - получится в другой. Я очень волновалась, потому что первый раз, старалась сделать все правильно, но что-то пошло не так. Для меня это новый элемент, неважно, четверной это прыжок или тройной аксель. Не знаю почему, но мне сложнее.

– В произвольной исполните пять четверных?

– Все увидите!

– Когда вы решили попробовать флип?

– Флип я прыгнула еще в прошлом году перед Новым годом. И я его не включала, потому что за шесть минут я его не успевала размять. А когда я поняла, что все остальное уже стабильно, то и решила попробовать флип.