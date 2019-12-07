Мишина и Галлямов удивлены бронзе - Советский спорт
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07 декабря 2019 09:30Фигурное катаниеКиреева Ксения

Мишина и Галлямов удивлены бронзе

Мишина и Галлямов стали бронзовыми призерами финала Гран-при.

Российская пара заняла третье место в финале Гран-при в итальянском Турине и прокомментировала свое выступление.

Александр Галлямов:

– В прошлом году мы выступали в финале юниорского Гран-при, в этом - в финале взрослого. Это две большие разницы. Сейчас выступать было намного тяжелее, чем в прошлом году. После проката произвольной я переоделся и пошел смотреть остальные выступления. А потом мне сказали заново переодеваться для церемонии награждения. И ведь пришлось!

Анастасия Мишина:

– После нашего выступления я не стала смотреть окончание соревнований. Я была не очень довольна своими прыжками, плюс мне нужно было идти на допинг-контроль. Поэтому после я случайно поздравила с победой не ту пару, не очень хорошо получилось. Но я просто правда вообще не знала, кто победил.

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