Дмитрий Козловский: Прокат получился крайне неудачным В Турине продолжается финал Гран-при по фигурному катанию

После короткой программы российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский шли на втором месте, но по итогам произвольной не попали на пьедестал. Козловский делится эмоциями после выступления.

«Не знаю, почему так выступили. Будем анализировать после. Прокат получился крайне неудачным, очень суетным. Что поделать, это спорт, случается всякое. Будем работать дальше, чтобы такого больше не было. Не думаю, что мы перегорели, тяжело сказать на эмоциях, что конкретно произошло», - сказал Козловский.