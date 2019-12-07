Сергей Шахрай: Алена Косторная – блистательно, шикарно, безупречно! Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении Алены Косторной в финале Гран-при в Турине.

– Алена Косторная была великолепна, могу ее выступление охарактеризовать только превосходными эпитетами – блистательно, шикарно, безупречно! Придраться совершенно здесь не к чему. У Алены шикарные, мощные прыжки и при этом она обладает прекрасной техникой.

И, как сейчас модно говорить, Алена установила новый мировой рекорд. Но я уже высказывался: не люблю это сочетание применительно к такому субъективному виду спорта, как фигурное катание. Поэтому скажу так: Косторная показала лучший результат в истории нашего вида спорта за короткую программу.